Автомобиль с наркотиками остановили в Алматы

В Алматы сотрудники полиции провели спецоперацию и задержали подозреваемых в распространении синтетических наркотиков.

Оперативники остановили автомобиль в Бостандыкском районе города. По имеющейся информации, внутри могли находиться запрещенные вещества. При проверке машины полицейские обнаружили десятки свертков с порошкообразным веществом, телефоны, упаковочные материалы, электронные весы, медицинские пипетки и газовый пистолет.

На этом операция не завершилась. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных правоохранители нашли дополнительные емкости с веществами, оборудование и материалы, которые могли использоваться для подготовки наркотиков к дальнейшему сбыту.

По данным полиции, за распространением запрещенных веществ мог стоять 44-летний мужчина, который на протяжении нескольких месяцев работал через схему с "закладками". Вместе с ним была задержана 39-летняя женщина.

Подозреваемых доставили в полицию и заключили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела, а также возможная причастность задержанных к другим эпизодам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее наркозакладчицу приговорили к 7 годам колонии в Таразе.

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