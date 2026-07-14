Автомобиль с наркотиками остановили в Алматы
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В Алматы сотрудники полиции провели спецоперацию и задержали подозреваемых в распространении синтетических наркотиков.
Оперативники остановили автомобиль в Бостандыкском районе города. По имеющейся информации, внутри могли находиться запрещенные вещества. При проверке машины полицейские обнаружили десятки свертков с порошкообразным веществом, телефоны, упаковочные материалы, электронные весы, медицинские пипетки и газовый пистолет.
На этом операция не завершилась. Во время обыска по месту жительства одного из задержанных правоохранители нашли дополнительные емкости с веществами, оборудование и материалы, которые могли использоваться для подготовки наркотиков к дальнейшему сбыту.
По данным полиции, за распространением запрещенных веществ мог стоять 44-летний мужчина, который на протяжении нескольких месяцев работал через схему с "закладками". Вместе с ним была задержана 39-летняя женщина.
Подозреваемых доставили в полицию и заключили под стражу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела, а также возможная причастность задержанных к другим эпизодам.
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Ранее наркозакладчицу приговорили к 7 годам колонии в Таразе.
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