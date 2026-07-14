В Таразе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта в особо крупном размере.

Как установил суд, женщина, находясь в Алматы и не имея работы, откликнулась на объявление о заработке в мессенджере Telegram. После этого она вступила в сговор с двумя неизвестными лицами, которые предложили ей работать "курьером-закладчиком" в Таразе.

Прибыв в город, она получила координаты тайников с запрещенными веществами, забирала их, расфасовывала и размещала в разных местах. Фотографии и координаты сделанных закладок она отправляла своим кураторам. За каждую такую закладку ей обещали платить от 2 до 2,5 тыс. теңге.

В апреле 2026 года женщину задержали сотрудники полиции после размещения очередного тайника. Во время обыска у нее обнаружили свертки с психотропным веществом a-PVP общей массой более 123 граммов, электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы.

Вину подсудимой подтвердили материалы дела, включая протоколы обыска, показания самой женщины, результаты экспертиз и вещественные доказательства.

В суде женщина полностью признала свою вину и попросила назначить ей более мягкое наказание. Прокурор просил приговорить ее к 8 годам лишения свободы.

Суд учел, что женщина ранее не была судима, признала вину и раскаялась в содеянном. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге суд признал ее виновной по соответствующей статье Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее на длительные сроки были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети.

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