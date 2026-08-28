Айбек Дадебай избран председателем Курултая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
144 депутата поддержали кандидатуру Айбека Дадебая на пост председателя Курултая, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
После этого депутаты провели голосование и поддержали его кандидатуру.
Согласно законодательству, кандидатуру председателя Курултая предлагает Президент, после чего решение принимают депутаты путем тайного голосования. Для избрания необходимо получить большинство голосов от общего числа депутатов.
Напомним, в первый созыв Курултая вошли 145 депутатов, избранных по итогам выборов 23 августа.
После избрания председателя депутаты продолжат формирование структуры Курултая и приступят к дальнейшей работе первой сессии.
Об Айбеке Дадебае
Айбек Дадебай окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, где также получил степень магистра регионоведения.
Карьеру начинал в сфере образования, затем перешел на государственную службу. Работал в аппарате Сената, в дипломатическом представительстве Казахстана при ООН в Женеве, занимал должности в Управлении делами и Администрации Президента.
В феврале 2024 года Дадебай возглавил Администрацию Президента. Эту должность он занимал до мая 2026 года, после чего был освобожден в связи с переходом на другую работу.
Спустя несколько дней, 7 мая, Айбек Дадебай возглавил новую политическую партию «Әділет». На выборах 23 августа он получил депутатский мандат и вошел в первый состав Курултая.
Имеет дипломатический ранг советника II класса. Награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».
Самое читаемое
- Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали
- Токаев и Эрдоган обсудили развитие стратегического партнерства
- «Душил девушку в автобусе»: пожилого мужчину арестовали на 10 суток в Алматы
- От рамы до готового тепловоза: как в Астане производят локомотивы
- Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети