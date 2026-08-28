Айбек Дадебай избран председателем Курултая

144 депутата поддержали кандидатуру Айбека Дадебая на пост председателя Курултая, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Выборы прошли тайным голосованием на первой сессии Курултая в Астане. Всего депутатам выдали 145 бюллетеней. За – 144. Против – 0. Один бюллетень признан недействительным. Кандидатуру Айбека Дадебая на должность председателя Курултая ранее выдвинул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После этого депутаты провели голосование и поддержали его кандидатуру.

Согласно законодательству, кандидатуру председателя Курултая предлагает Президент, после чего решение принимают депутаты путем тайного голосования. Для избрания необходимо получить большинство голосов от общего числа депутатов.

Напомним, в первый созыв Курултая вошли 145 депутатов, избранных по итогам выборов 23 августа.

После избрания председателя депутаты продолжат формирование структуры Курултая и приступят к дальнейшей работе первой сессии.

Об Айбеке Дадебае

Айбек Дадебай окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, где также получил степень магистра регионоведения.

Карьеру начинал в сфере образования, затем перешел на государственную службу. Работал в аппарате Сената, в дипломатическом представительстве Казахстана при ООН в Женеве, занимал должности в Управлении делами и Администрации Президента.

В феврале 2024 года Дадебай возглавил Администрацию Президента. Эту должность он занимал до мая 2026 года, после чего был освобожден в связи с переходом на другую работу.

Спустя несколько дней, 7 мая, Айбек Дадебай возглавил новую политическую партию «Әділет». На выборах 23 августа он получил депутатский мандат и вошел в первый состав Курултая.

Имеет дипломатический ранг советника II класса. Награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».