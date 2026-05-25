Балконы с 7 по 9 этаж загорелись в Алматинской области

В селе Иргели Алматинской области произошёл пожар в многоэтажном жилом доме.

По данным МЧС, возгорание началось на балконах с 7 по 9 этажи и частично перекинулось в квартиры на 7-8 этажах. На момент прибытия пожарных открытое горение наблюдалось на балконах седьмого и восьмого этажей, огонь уже получил развитую форму.

До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, включая 15 детей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению и смогли быстро локализовать пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

