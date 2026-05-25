Балконы с 7 по 9 этаж загорелись в Алматинской области
Сегодня 2026, 15:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:50Сегодня 2026, 15:50
124Фото: кадр из видео
В селе Иргели Алматинской области произошёл пожар в многоэтажном жилом доме.
По данным МЧС, возгорание началось на балконах с 7 по 9 этажи и частично перекинулось в квартиры на 7-8 этажах. На момент прибытия пожарных открытое горение наблюдалось на балконах седьмого и восьмого этажей, огонь уже получил развитую форму.
До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, включая 15 детей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению и смогли быстро локализовать пожар, не допустив его дальнейшего распространения.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее в Астане загорелась детская больница.
Читайте также:
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- Туркменистан сделал заявление по ситуации вокруг Тайваня
- Пропавшего в Алматы 25-летнего парня нашли мертвым в Алматинской области