В Акмолинской области завершилось расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Как они действовали

По данным прокуратуры, 21 человек незаконно оформлял кредиты в банках второго уровня и микрофинансовых организациях, используя персональные данные граждан.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 2 млрд тенге.

Какое наказание получили участники группы

5 августа 2026 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области признал всех подсудимых виновными.

Участникам организованной группы назначили различные сроки лишения свободы – от 5 до 10 лет.

Что конфисковали у осужденных

Кроме того, в доход государства обратили имущество, которое, по данным следствия, было приобретено преступным путем.

Среди конфискованного имущества – квартиры в Алматы, а также дорогостоящие автомобили, включая Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Camry.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Туркестанской области суд вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы, которых признали виновными в хищении свыше 3 млрд тенге. В зависимости от степени участия каждому назначили от 6 до 8 лет лишения свободы.

Как установил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, преступная схема действовала в 2016-2021 годах. Руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало незаконное получение средств АО «Аграрная кредитная корпорация», которые были выделены в рамках программы поддержки агробизнеса для покупки крупного рогатого скота.

Для оформления займов использовались подставные лица. На них регистрировали фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей.

В кредитные заявки включали поддельные бизнес-планы, документы на имущество и сведения о залоге, которого фактически не существовало.

Сотрудники, занимавшиеся кредитованием, помогали оформлять фиктивные документы, готовили ложные кредитные заключения, акты проверки и отчеты о целевом использовании средств.

Благодаря этому создавалось впечатление, что кредиты выдавались с соблюдением всех требований.

В преступную схему были вовлечены оценщики и специалисты по залоговому обеспечению. Они оформляли недостоверные отчеты об оценке имущества и подтверждали наличие объектов, которых на самом деле не было либо их стоимость была завышена.

Также установлено, что нотариусы за денежное вознаграждение заверяли фиктивные документы на залоговое имущество. Правоохранители установили 33 факта уголовных правонарушений. Всего было оформлено 24 фиктивных кредита, а в качестве залога указали 54 несуществующих объекта.

В доход государства переданы 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомобиля.