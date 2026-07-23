В Туркестане осудили ОПГ за хищение 3 млрд тенге, выделенных на агробизнес

В Туркестанской области суд вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы, которых признали виновными в хищении свыше 3 млрд тенге. В зависимости от степени участия каждому назначили от 6 до 8 лет лишения свободы.

Как установил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, преступная схема действовала в 2016–2021 годах. Руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало незаконное получение средств АО «Аграрная кредитная корпорация», которые были выделены в рамках программы поддержки агробизнеса для покупки крупного рогатого скота.

Кто получал фиктивные кредиты

Для оформления займов использовались подставные лица. На них регистрировали фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей.

В кредитные заявки включали поддельные бизнес-планы, документы на имущество и сведения о залоге, которого фактически не существовало.

Как создавали видимость законности

Сотрудники, занимавшиеся кредитованием, помогали оформлять фиктивные документы, готовили ложные кредитные заключения, акты проверки и отчеты о целевом использовании средств.

Благодаря этому создавалось впечатление, что кредиты выдавались с соблюдением всех требований.

Какие еще специалисты участвовали в схеме

В преступную схему были вовлечены оценщики и специалисты по залоговому обеспечению. Они оформляли недостоверные отчеты об оценке имущества и подтверждали наличие объектов, которых на самом деле не было либо их стоимость была завышена.

Также установлено, что нотариусы за денежное вознаграждение заверяли фиктивные документы на залоговое имущество.

Сколько кредитов оказались фиктивными?

Правоохранители установили 33 факта уголовных правонарушений. Всего было оформлено 24 фиктивных кредита, а в качестве залога указали 54 несуществующих объекта.

Что конфисковали

В доход государства переданы 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомобиля.

Приговор суда не вступил в законную силу.