Новым главным тренером ХК "Барыс" назначен российский специалист Михаил Кравец. Контракт с функционером рассчитан до 31 мая следующего года с возможностью продления на следующий сезон. На этой должности он сменил казахстанца Галыма Мамбеталиева после того, как столичный клуб впервые занял последнее место в сезоне 2024/2025 в КХЛ.

Подробности о назначении нового главного тренера и его возможном влиянии на будущие результаты команды в материале корреспондента BAQ.KZ.

Фото: ХК "Барыс"

Три тренера за один сезон

Результаты сезона 2024/2025 стали разочарованием для болельщиков "Барыса". Начало прошлого сезона ознаменовалась сменой тренеров и даже руководством команды.

14 октября 2024 года стало известно, что Борис Иванищев покинул должность генерального директора "Барыса". У нового директора Нурлана Оразбаева было свое виденье касательно развития команды, иначе чем объяснить то, что в "Барысе" в прошлом сезоне сменилось три тренера. Клуб сменил их за 163 дня.

Так, канадец Девид Немировски был уволен после семи игр. Руководство явно показало, что не собирается церемонится и ждет незамедлительных результатов.

Далее командой руководил россиянин Вячеслав Буцаев. У него, похоже, не было ни времени, ни возможности что-то поменять команде.

После таких экспериментов "Барыс" решил, что нужно сделать ставку на развитие молодых казахстанских игроков. Эта миссия была возложена на нового тренера казахстанца Галыма Мамбеталиева.

Руководство показало, что, да, возможно, результаты будут в текущем сезоне не лучшими, но зато будут развиваться отечественные игроки. Такое решение можно было объяснить критикой в адрес команды, которая до этого несколько лет подписывала иностранных игроков, тратя на их контракты государственные средства. Напомним, что "Барыс" финансируется через Фонд поддержки спорта.

Тем не менее, несмотря на то, что команда решила делать упор на казахстанцев, болельщики не были довольны результатами. Так как по итогу "Барыс" в конце сезона остался внизу турнирной таблицы Востока, с худшими показателями результативности и обороны. А сборная Казахстана по хоккею не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Что известно о новом тренере

Михаил Кравец имеет опыт тренерства в КХЛ. Он возглавлял такие команды как СКА, "Сочи", "Витязь", "Авангард". С 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года он возглавлял китайский "Куньлунь Ред Стар".

Фото: ХК "Барыс"

В бытность игрока он выступал за "Ижорец" и СКА. В 1991 году был выбран в 12-м раунде драфта НХЛ командой San Jose Sharks, но в НХЛ сыграл всего два матча.

Далее продолжил карьеру в низших лигах Северной Америки (IHL, AHL, ECHL), позже вернулся в Россию и завершил игровой путь в "Спартаке" и СКА до 2003 года.

В интервью пресс-службе "Барыса" Михаил Кравец признался, что рад своему назначению. По его словам, переговоры прошли достаточно быстро.

"Первые впечатления: сам стадион, арена, бассейн, тренажерный зал, вся эта инфраструктура очень радует, есть где работать. Осталось только хоккеистам развиваться и показывать ту игру, которую от них ждут все болельщики. Я тут практически никого не знаю. Хотелось бы увидеть, как они себя проявят во время игровых ситуаций, ну и всегда нравится, когда помощники не только подают шайбу, но и проводят те идеи, которые мы с ними обсуждаем", - сказал Кравец.

"Умеет работать с разными командами"

Государственный тренер Сергей Шавернев отмечает опыт Кравеца в других клубах.

"Конечно, не все эксперименты удавались в его карьере, но в целом это опытный тренер, который работал с разными командами. В частности, с теми, у кого были амбиции бороться за чемпионство. Он умеет управлять коллективом. В "Барысе" у него в штабе девять человек, и он хорошо говорит по-английски, что позволяет ему уверенно давать установки легионерам. На мой взгляд, он относится к зрелым, дисциплинированным специалистам, которые способны быть не просто тренерами, а настоящими помощниками и руководителями", - говорит Сергей Шавернев.

По его мнению, основная причина, почему именно Кравец возглавил "Барыс" заключается в том, что у клуба появились спонсоры, что позволит команде подписать иностранцев.

"Плюс, он уже работал в "Куньлуне", и там команда показывала зрелищную игру. Думаю, это важно, потому что для многих игроков имеет значение, кто их тренер. Именно это может привлечь хороших иностранных хоккеистов. В этом сезоне планируется два звена из легионеров".

Сергей Шавернев отмечает, что с привлечением легионеров, усилением состава, можно будет говорить о создании конкурентоспособного коллектива.

"Барысу" остро не хватает снайпера уровня хотя бы Михайлиса - того, кто будет реализовывать моменты. Команда создает шансы, но не реализует их. Этот вопрос думаю главный тренер сможет решить", - говорит Сергей Шавернев.

Он отмечает, что в тренерский штаб Михаила Кравеца вошел также казахстанец Талгат Жайлауов. Именно он, мнению Шавернева, и будет заниматься развитием казахстанских игроков в команде.

"Он любимец казахстанских болельщиков, хоккеист с огромным опытом. И он действительно может многому научить молодежь", - заключил Шавернев.

Возможно, подход Михаила Кравеца, который ориентирован на устойчивую игру и построение системной команды, сможет даст результат. Однако рассчитывать исключительно на главного тренера не стоит: во многом успех будет зависеть от селекционной работы клуба, а ее итоги станут известны позднее.

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