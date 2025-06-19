Агентство РК по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего руководства ХК "Барыс". Об этом BAQ.KZ сообщили в Агентстве в ответ на официальный запрос редакции.

"Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства хоккейного клуба "Барыс" и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, что ХК "Барыс" в сезоне 2024/2025 занял последнее место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Столичная команда в регулярном чемпионате КХЛ набрала 35 очков в 68 матчах.

Новым генеральным директором клуба стал вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Сакен Мусайбеков. На этой должности он сменил Нурлана Оразбаева.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал назначение Сакена Мусайбекова на должность генерального директора ХК "Барыса".

Также назначение прокомментировал заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.

В ХК "Барыс" заявили об отсутствии судимости у Сакена Мусайбекова.