Карагандинский байкер снимал нарушения ПДД на видео и публиковал их в соцсетях
Он пытался скрыться от полиции.
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В Караганде полицейские установили и задержали 18-летнего местного жителя, который неоднократно нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от сотрудников полиции на мотоцикле.
По данным полиции, молодой человек ездил на мотоцикле класса эндуро, превышал скорость, игнорировал дорожные знаки и создавал опасные ситуации для других участников движения.
Во время одной из поездок он не выполнил требование полицейских об остановке, проехал на красный сигнал светофора и попытался скрыться от ответственности.
Свои поездки и нарушения правил дорожного движения парень снимал на видео и публиковал в социальных сетях.
После проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий сотрудники патрульной полиции установили личность нарушителя и задержали его.
В отношении молодого человека составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, управление транспортным средством без государственного регистрационного номера и без водительского удостоверения.
Нарушитель помещён в камеру временного задержания.
Собранные материалы направлены в суд для принятия решения. Мотоцикл отправлен на штрафстоянку.
В ведомстве напомнили, что опасное вождение, игнорирование требований закона и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции влекут ответственность в соответствии с законодательством.
Ранее астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки.
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