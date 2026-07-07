Бдительные жители задержали наркобытчика в Алматы
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Поздним вечером в Турксибском районе города Алматы местные жители заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, мог быть связан с распространением наркотиков. О случившемся они сообщили на канал "102".
На место оперативно прибыл экипаж "Буран-813". Однако еще до приезда полицейских один из жителей проявил гражданскую активность и самостоятельно задержал мужчину, после чего передал его сотрудникам правоохранительных органов.
Во время досмотра у задержанного обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом. Им оказался 33-летний житель Алматы, который официально не имеет работы.
По предварительной информации, мужчина сообщил, что является потребителем наркотиков и пытался найти закладку с веществом, известным как "скорость".
Окончательно определить состав изъятого вещества и установить его происхождение предстоит судебно-химической экспертизе.
По данному факту проводится проверка.
В полиции отметили, что благодаря внимательности и неравнодушию жителей удается быстрее выявлять подозрительные случаи и пресекать возможные правонарушения. Граждан призывают сообщать в правоохранительные органы о любых фактах, вызывающих подозрение.
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