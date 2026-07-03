Школьникам показали, чем заканчивается наркобизнес
Им провели открытый судебный процесс.
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По инициативе прокуратуры Тупкараганского района Мангистауской области в районном суде состоялся открытый показательный судебный процесс по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. В мероприятии приняли участие более 30 учащихся школ района.
С начала года в районе выявлены трое граждан, занимавшихся распространением запрещенных веществ через так называемые "закладки". Суд признал их виновными по пунктам 1) и 3) части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
Установлено, что осужденные по предварительному сговору незаконно приобретали, хранили и перевозили психотропные вещества в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.
Приговором суда один из подсудимых осужден к 8 годам лишения свободы, двое других – к 7 годам с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.
В ходе расследования из незаконного оборота было изъято 129,86 грамма психотропного вещества "меткатинон".
Проведение открытого судебного процесса позволило школьникам наглядно увидеть неотвратимость наказания за наркопреступления и последствия подобных действий.
Подобные мероприятия направлены на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой грамотности молодежи и формирование отрицательного отношения к наркотикам в обществе.
Ранее были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети на длительные сроки.
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