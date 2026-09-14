Гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии в Казахстан.

По данным Генеральной прокуратуры, она причастна к хищению государственных субсидий и бюджетных средств на сумму более 238 млн тенге.

В чем ее подозревают

По данным следствия, с 2020 по 2023 год подозреваемая организовала схему хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Для этого она использовала подконтрольные крестьянские хозяйства, оформленные на доверенных лиц.

Кроме того, фигурантка, по версии следствия, оформляла фиктивные договоры купли-продажи племенного крупного рогатого скота и другие подложные документы. На их основании незаконно получались льготные кредиты и государственные субсидии.

Какой ущерб причинен

В результате этих действий государству и другим потерпевшим, по данным следствия, причинен ущерб на сумму свыше 238 млн тенге.

После совершения предполагаемых преступлений женщина скрылась и была объявлена в международный розыск.

Где ее задержали

В марте 2026 года подозреваемую задержали на территории Грузии.

По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Грузии ее экстрадировали на родину. В операции также участвовали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и Интерпола МВД Казахстана.

В настоящее время женщина водворена в следственный изолятор.

Какое наказание ей грозит

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

При этом окончательная виновность подозреваемой будет установлена судом.

Стоит отметить, что с начала 2026 года из Грузии в Казахстан уже экстрадировали семь человек.

Пять из них разыскивались по подозрению в хищении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы (@prokuratura.govkz)

Ранее беглеца с долгом в 6 млн теңге вернули в Казахстан из Турции.

По данным следствия, в 2021 году мужчина вместе с сообщниками завладел чужими денежными средствами. В период с августа по сентябрь они, используя доверие потерпевших, причинили ущерб на сумму более 6 млн теңге.

После задержания в Турции подозреваемого депортировали в Казахстан. 16 июля он был доставлен на территорию страны для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.

Также беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан.

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