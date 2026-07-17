Беглеца с долгом в 6 млн теңге вернули в Казахстан из Турции

В Турции задержали 30-летнего гражданина Казахстана, который с 2022 года находился в международном розыске по делу о мошенничестве.

Операцию провели сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции Северо-Казахстанской области совместно с Департаментом криминальной полиции МВД РК при содействии Генерального консульства Казахстана в Анталье.

По данным следствия, в 2021 году мужчина вместе с сообщниками завладел чужими денежными средствами. В период с августа по сентябрь они, используя доверие потерпевших, причинили ущерб на сумму более 6 млн теңге.

После задержания в Турции подозреваемого депортировали в Казахстан. 16 июля он был доставлен на территорию страны для проведения дальнейших процессуальных мероприятий.

В полиции отметили, что с начала года сотрудники ДП Северо-Казахстанской области задержали четырех человек, находившихся в розыске за мошенничество. Общая сумма ущерба по этим уголовным делам составила 568 млн теңге.

Ранее беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан.

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