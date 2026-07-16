Беглого организатора финпирамиды экстрадировали из Турции в Казахстан

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах, обещая высокую доходность.

При этом компания не имела необходимой лицензии и фактически не занималась инвестиционной деятельностью. Денежные средства от участников принимались наличными без оформления соответствующих бухгалтерских документов.

Для создания видимости легальной работы вкладчикам предоставлялся доступ к онлайн-платформе, где отображалась фиктивная информация о доходах. Полученные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды – выплаты одним участникам осуществлялись за счет привлечения новых вкладчиков.

Для расширения сети использовались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.

Правоохранительным органам удалось пресечь деятельность схемы на ранней стадии. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а судом заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2026 года женщину задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан. По решению суда на ее земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

В Агентстве отметили, что с начала года ведомством ликвидировано 15 финансовых пирамид. Для возмещения ущерба потерпевшим арестовано имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге.

Кроме того, в рамках профилактических мер заблокированы 22 чата в социальных сетях с более чем 25 тысячами участников, а в системе "Кибернадзор" ограничен доступ к 1,1 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправного содержания.

АФМ призывает граждан внимательно проверять финансовые проекты и не передавать свои сбережения организациям с сомнительными обещаниями высокой прибыли.

Ранее подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции.

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