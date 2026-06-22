Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы.

По данным следствия, в 2007-2008 годах в Алматы он, будучи руководителем преступной группы, оформлял заведомо безвозвратные кредитные займы и похитил из одного из банков свыше 183 млн тенге. Полученные средства распределялись между участниками группы и использовались в личных целях.

Ранее часть соучастников была осуждена, однако сам подозреваемый скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года он был задержан в Бишкеке. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на территорию страны.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.

Подчеркивается, что за инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее разыскиваемого мошенника экстрадировали из Турции в Казахстан.

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