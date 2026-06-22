Беглого лидера ОПГ спустя 17 лет вернули в Казахстан
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Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы.
По данным следствия, в 2007-2008 годах в Алматы он, будучи руководителем преступной группы, оформлял заведомо безвозвратные кредитные займы и похитил из одного из банков свыше 183 млн тенге. Полученные средства распределялись между участниками группы и использовались в личных целях.
Ранее часть соучастников была осуждена, однако сам подозреваемый скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.
В феврале этого года он был задержан в Бишкеке. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на территорию страны.
В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.
Подчеркивается, что за инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее разыскиваемого мошенника экстрадировали из Турции в Казахстан.
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