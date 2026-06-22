19 июня из Турции в Казахстан доставили мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве.

По информации Министерства внутренних дел, подозреваемого задержали в городе Самсун по запросу Национального центрального бюро Интерпола Казахстана. В его возвращении на родину также помогли представитель МВД Казахстана в Турции и Посольство РК.

Следствие считает, что с сентября по декабрь 2024 года мужчина через Instagram обманул двух жителей Атырау и завладел их деньгами. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона тенге.

После депортации подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы.

В ведомстве отметили, что работа по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия за границей, продолжается.

Ранее осужденную 16 лет назад казахстанку экстрадировали из Кыргызстана.

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