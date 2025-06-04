Цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600 процентов. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает BAQ.KZ.

"Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети. Такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств", –сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70 процеетов из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет.

"Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям", - заключил Смаилов.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты заявил, что нарушения поставок лишили пациентов бесплатных лекарств.

Также, согласно аудиту, стало известно, что наценки на лекарства в Казахстане достигают 172 процента.

Помимо этого, в ВАП заявили о злоупотреблениях в фармотрасли.