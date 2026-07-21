Бездействие чиновников спасло участок от принудительного изъятия
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Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел спор о принудительном изъятии земельного участка и пришел к выводу, что собственник не должен нести ответственность за задержку, возникшую из-за действий государственных органов.
Почему возник спор
Как установил суд, гражданин приобрел земельный участок на государственных торгах в сентябре 2021 года.
После покупки он начал оформлять необходимые документы для строительства, однако уполномоченный орган отказал ему в выдаче архитектурно-планировочного задания (АПЗ).
Из-за этого собственник не мог приступить к освоению участка.
Собственник обжаловал отказ
Гражданин обратился в суд и оспорил действия государственного органа в порядке административного судопроизводства.
Его требования были удовлетворены, а решение вступило в законную силу 1 сентября 2023 года.
Только после завершения судебного разбирательства, в марте 2024 года, собственнику выдали необходимые разрешительные документы.
Землю потребовали изъять
Несмотря на это, в июне 2024 года Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд с требованием о принудительном изъятии участка.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали иск, посчитав, что собственник не освоил землю в установленный срок.
Решение кассационного суда
Кассационная инстанция не согласилась с выводами нижестоящих судов.
Суд указал, что согласно Земельному кодексу в трехлетний срок неиспользования участка не включается период, когда его освоение было невозможно из-за обстоятельств, исключающих такое использование.
В том числе речь идет о случаях бездействия должностных лиц местных исполнительных органов, которые не рассмотрели заявки на получение АПЗ.
Суд отметил, что гражданин действовал добросовестно и предпринимал необходимые шаги для получения разрешений на строительство.
Отсутствие освоения участка произошло не по его вине, а из-за незаконного бездействия государственного органа.
В связи с этим кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении требования о принудительном изъятии земельного участка.
Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Комитета по управлению земельными ресурсами, указав на нарушения со стороны территориального подразделения, которые привели к нарушению прав собственника.
Ранее раздел имущества при фактическом разрыве брака разъяснили в кассации.
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