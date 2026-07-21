Бездействие чиновников спасло участок от принудительного изъятия

Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел спор о принудительном изъятии земельного участка и пришел к выводу, что собственник не должен нести ответственность за задержку, возникшую из-за действий государственных органов.

Почему возник спор

Как установил суд, гражданин приобрел земельный участок на государственных торгах в сентябре 2021 года.

После покупки он начал оформлять необходимые документы для строительства, однако уполномоченный орган отказал ему в выдаче архитектурно-планировочного задания (АПЗ).

Из-за этого собственник не мог приступить к освоению участка.

Собственник обжаловал отказ

Гражданин обратился в суд и оспорил действия государственного органа в порядке административного судопроизводства.

Его требования были удовлетворены, а решение вступило в законную силу 1 сентября 2023 года.

Только после завершения судебного разбирательства, в марте 2024 года, собственнику выдали необходимые разрешительные документы.

Землю потребовали изъять

Несмотря на это, в июне 2024 года Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд с требованием о принудительном изъятии участка.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали иск, посчитав, что собственник не освоил землю в установленный срок.

Решение кассационного суда

Кассационная инстанция не согласилась с выводами нижестоящих судов.

Суд указал, что согласно Земельному кодексу в трехлетний срок неиспользования участка не включается период, когда его освоение было невозможно из-за обстоятельств, исключающих такое использование.

В том числе речь идет о случаях бездействия должностных лиц местных исполнительных органов, которые не рассмотрели заявки на получение АПЗ.

Суд отметил, что гражданин действовал добросовестно и предпринимал необходимые шаги для получения разрешений на строительство.

Отсутствие освоения участка произошло не по его вине, а из-за незаконного бездействия государственного органа.

В связи с этим кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении требования о принудительном изъятии земельного участка.

Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Комитета по управлению земельными ресурсами, указав на нарушения со стороны территориального подразделения, которые привели к нарушению прав собственника.