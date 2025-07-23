Редакция BAQ.KZ продолжает следить за ситуацией вокруг концерта Дженнифер Лопес в Астане. Менее чем за две недели до выступления пользователи начали массово жаловаться на резкое снижение цен на билеты — те же самые места теперь доступны почти в два раза дешевле, чем в день старта продаж.

Редакция проверила сайт официального туроператора Kompastour.kz и подтвердила наличие онлайн-туров, в которых билеты на концерт Джей Ло предлагаются со значительными скидками. Например, фан-зона, стоившая 128 400 тенге, теперь продаётся по 70 000 тенге.

Дополнительно стоит отметить, что туроператор Kompas запустил рекламную кампанию с призывом приобрести билеты "по специальным ценам" до 24 июля. В опубликованном анонсе указано, что действуют скидки на все категории билетов. В частности, цена на Dance Floor составляет 56 000 тенге, а билеты в Fan Zone предлагаются за 70 000 тенге — это почти вдвое дешевле, чем у покупателей, оформивших покупку на старте продаж. В тексте рекламы говорится:

"До концерта остаётся совсем немного — сейчас лучшее время успеть взять билеты выгодно. Только до 24 июля! Потом билеты вернутся к стандартной цене", — говорится в публикации в Instagram.

Скриншот со страницы Kompastour.kz — редакция BAQ.KZ

Жительница Астаны Асем Манкешева рассказала, что заранее приобрела четыре билета в фан-зону по полной стоимости, опасаясь дефицита мест.

"Мы купили билеты заранее — каждый по 128 тысяч. А теперь их продают почти в два раза дешевле. Это вызывает только возмущение. Мы с друзьями чувствуем себя обманутыми", — рассказала она BAQ.KZ.

Скриншот стоимости билетов в первый день продаж на концерт Дженнифер Лопес в Астане — редакция BAQ.KZ

По словам Асем, позже началась путаница с размещением: из-за сбоя в системе ticketon.kz некоторые зрители не смогли выкупить билеты на сидячие места. В результате им предлагались билеты в Dance Floor и Fan Zone по сниженной цене. Однако тем, кто заранее приобрёл билеты в эти же зоны по полной стоимости, никакой компенсации или апгрейда предоставлено не было.

"Никакой компенсации мне на карту не поступало — ни 50%, ни какой-либо другой суммы. Хотя я оформляла всё официально и покупала билеты по полной стоимости. Очень обидно, что одни зрители теперь получают скидки, другим обещают возврат, а мы остаёмся ни с чем", — рассказала Манкешева.

О данной ситуации ранее уже писала редакция BAQ.KZ. Тогда в компании Ticketon заявили, что часть казахстанцев получат возврат средств в двойном размере. Подробнее — по ссылке.

Ситуацию усугубило появление новой категории билетов — Free Zone, которая не была анонсирована на старте продаж. На странице VisitAstana.kz в Instagram билеты в эту зону предлагают всего за 40 000 тенге, что вызвало ещё больше вопросов среди аудитории.

Скриншот со страницы VisitAstana.kz — редакция BAQ.KZ

Скриншот с сайта Ticketon с рассадкой мест в первый день старта продаж на концерт Джей Ло в Астане — редакция BAQ.KZ

Покупатели подозревают, что билеты могли изначально продаваться с завышенной наценкой, а резкое снижение цен связано с неудачной реализацией туров.

"Если туроператоры не смогли продать все пакеты, почему теперь мы, зрители, должны покрывать их убытки?" — заявила Асем Манкешева.

Редакция BAQ.KZ направила официальный запрос организаторам концерта Дженнифер Лопес в Астане. Мы продолжим следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес впервые включила Казахстан в своё мировое турне. Концерт в Астане на стадионе "Астана-Арена" запланирован на 1 августа.

Напомним, в правительстве подтвердили проведение концерта, подчеркнув ожидаемый рост туристического потока и вклад в экономику столицы.

Отметим, что на подготовку сцены и монтаж оборудования на "Астана-Арене" отводится шесть дней. Для защиты газона организаторы используют специальное покрытие.

Известно, что цены на билеты стартовали от 40 000 тенге, максимальная стоимость достигала 150 000. Всего было предложено 15 ценовых категорий.

Позже стало известно, что первый день продаж сопровождался техническими сбоями. В Ticketon признали ошибки в системе и пообещали компенсировать ущерб.

По словам владельца Freedom Holding Тимура Турлова, около 10% билетов оказались дублированы, из-за чего продажу временно приостановили.

Позже организаторы сообщили, что около 200 человек смогут попасть на концерт бесплатно. Ваучеры выдали пострадавшим от сбоя.

Также стало известно, что некоторым казахстанцам вернут средства за билеты в двойном размере. Такое решение принято в связи с техническими проблемами и пересадками.

Позже Дженнифер Лопес лично поблагодарила казахстанских фанатов за поддержку. Видеообращение певицы появилось в её соцсетях.

Из-за подготовки к концерту стадион стал временно недоступен для ФК "Астана". Клубу пришлось скорректировать график игр в еврокубках.

Отметим, что в Алматы анонсировали дополнительный концерт Джей Ло. Выступление запланировано на 10 августа, билеты уже в продаже.

По информации Миннацэкономики, шоу Дженнифер Лопес и Backstreet Boys могут принести в бюджет свыше 1 млрд тенге налогов.