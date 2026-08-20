Более 1000 водителей в Алматы управляли авто вопреки медпротивопоказаниям

В Алматы выявили 1194 водителя, которые управляли транспортными средствами при наличии абсолютных медицинских противопоказаний.

Сколько водителей выявили

Нарушения установила прокуратура Турксибского района Алматы в ходе надзорной работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, 1194 водителя имели медицинские противопоказания, несовместимые с управлением транспортными средствами.

Что будет с их правами

По акту прокурорского надзора Департамент полиции Алматы проводит работу по прекращению действия водительских удостоверений этих лиц.

На сегодняшний день суды Алматы удовлетворили 381 иск. По остальным материалам работа продолжается.

Как отметили в надзорном органе, меры направлены на то, чтобы исключить из дорожного движения лиц, состояние здоровья которых может создавать угрозу безопасности других участников движения.

Работа по выявлению таких водителей и прекращению действия их водительских удостоверений продолжается.

Ранее сообщалось, что прокуратура города Талдыкорган организовала проверку после выявления лиц, состоящих на диспансерном учете и имеющих медицинские противопоказания к вождению.

В список вошли граждане с эпилепсией, психическими расстройствами, а также расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, которые могут препятствовать безопасному управлению автомобилем.

В ходе анализа установлено 58 человек, которые, несмотря на наличие ограничений по здоровью, продолжали пользоваться водительскими удостоверениями.

Для устранения нарушений прокуратура направила в суд иски о прекращении права управления транспортными средствами и признании водительских удостоверений недействительными.

На сегодняшний день суды удовлетворили 28 заявлений. Материалы в отношении остальных 30 граждан находятся на рассмотрении.

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