Более 1,2 тонны каннабиса нашли в степи Алматинской области
Автомобиль с марихуаной привел к крупной находке.
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В Алматинской области полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. .
При координации органов прокуратуры сотрудники полиции остановили легковой автомобиль на 9-м километре автодороги "Баканас – Топар" в Балхашском районе. Во время проверки в салоне транспортного средства были обнаружены растительные вещества, собранные в степной местности.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество массой 6 кг 780 граммов является невысушенной марихуаной.
В ходе дальнейших следственных мероприятий 35-летний подозреваемый указал место, где осуществлялся незаконный сбор наркосодержащих растений. На указанном участке сотрудники следственно-оперативной группы провели покос и изъяли дикорастущую коноплю.
Экспертиза установила, что общая масса изъятых растений составила 1 тонну 270 килограммов. Вещество признано невысушенными растениями каннабиса.
По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время задержаны 35-летний пассажир и 34-летний водитель автомобиля.
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Ранее необычную клумбу нашли на дачном участке в Актобе.
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