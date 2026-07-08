Более 1,2 тонны каннабиса нашли в степи Алматинской области

В Алматинской области полицейские пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. .

При координации органов прокуратуры сотрудники полиции остановили легковой автомобиль на 9-м километре автодороги "Баканас – Топар" в Балхашском районе. Во время проверки в салоне транспортного средства были обнаружены растительные вещества, собранные в степной местности.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество массой 6 кг 780 граммов является невысушенной марихуаной.

В ходе дальнейших следственных мероприятий 35-летний подозреваемый указал место, где осуществлялся незаконный сбор наркосодержащих растений. На указанном участке сотрудники следственно-оперативной группы провели покос и изъяли дикорастущую коноплю.

Экспертиза установила, что общая масса изъятых растений составила 1 тонну 270 килограммов. Вещество признано невысушенными растениями каннабиса.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время задержаны 35-летний пассажир и 34-летний водитель автомобиля.

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