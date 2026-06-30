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  • Более 13 млн тенге фиктивно прошли через "Аялы алақан" и "Қамқор"

Более 13 млн тенге фиктивно прошли через "Аялы алақан" и "Қамқор"

Сегодня 2026, 17:49
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BAQ.kz Сегодня 2026, 17:49
Сегодня 2026, 17:49
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Фото: BAQ.kz
Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела проверку законности и целевого использования бюджетных средств в коммунальных государственных учреждениях "Аялы алақан" и "Қамқор", оказывающих специальные социальные услуги и подведомственных районному отделу занятости и социальных программ.

В ходе анализа установлено, что при исполнении договоров государственных закупок бюджетные средства перечислялись за товары и услуги, которые фактически не были поставлены и оказаны.

По данным прокуратуры, должностные лица учреждений, действуя в сговоре с рядом индивидуальных предпринимателей, оформляли фиктивные документы о якобы выполненных поставках и услугах. На основании этих документов проводились необоснованные выплаты из бюджета.

По инициативе надзорного органа была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Согласно её заключению, государству причинён ущерб на сумму 13,3 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Ранее сообщалось, что бывшего директора ТОО подозревают в хищении почти 300 млн тенге в Акмолинской области.

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