Более 13 млн тенге фиктивно прошли через "Аялы алақан" и "Қамқор"
Сегодня 2026, 17:49
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Сегодня 2026, 17:49Сегодня 2026, 17:49
216Фото: BAQ.kz
Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела проверку законности и целевого использования бюджетных средств в коммунальных государственных учреждениях "Аялы алақан" и "Қамқор", оказывающих специальные социальные услуги и подведомственных районному отделу занятости и социальных программ.
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