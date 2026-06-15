В Алматы за 5 дней к ответственности привлекли 1 176 нарушителей миграционного законодательства страны.

Как сообщили в полиции, по решению суда за пределы Казахстана выдворены 225 иностранных граждан.

По данным ведомства, 830 иностранцев привлечены за нарушение правил пребывания в мегаполисе. Также 273 принимающих лица понесли ответственность за несоблюдение требований по обеспечению законности пребывания приглашенных ими граждан.

Кроме того, выявлены 73 работодателя, нарушивших правила привлечения иностранной рабочей силы.

В ходе мероприятий задержаны 3 иностранца, находившиеся в межгосударственном розыске. Также возбуждено 3 уголовных дела по фактам организации каналов незаконной миграции.

Отдельно отмечается, что 57 иностранных граждан, ранее выдворенных по решению суда, возвращаются в страны гражданства в принудительном порядке.

Ранее в Семее пятерых граждан Китая выдворили за незаконную работу.

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