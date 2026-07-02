Более 21 тысячи казахстанцев призваны на срочную военную службу

В рамках весенней призывной кампании на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан призвано более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

Из них свыше 11 тысяч направлены в Вооруженные силы, более 7 тысяч – в Национальную гвардию, около 2 тысяч – в Пограничную службу КНБ, порядка 400 – в Министерство по чрезвычайным ситуациям и 300 – в Службу государственной охраны.

Повестки о призыве направлялись гражданам через SMS-сообщения и уведомления в личном кабинете на портале eGov. Предоставление отсрочек и освобождение от призыва осуществлялось в автоматическом режиме.

В период кампании Департамент организационно-мобилизационной работы совместно с местными органами военного управления проводил информационно-разъяснительную работу по вопросам призыва. Призывники и их родители получали консультации по телефону горячей линии, а также в ходе личных приемов и встреч.

Местные исполнительные органы обеспечили проведение призывных и медицинских комиссий, а также создали необходимые условия для организации кампании.

Отмечается, что служба в армии дает молодым людям возможность получить востребованную на рынке труда профессию. На период срочной службы военнослужащим, имеющим обязательства перед банками и финансовыми организациями, предоставляются кредитные каникулы. После увольнения в запас отличники боевой подготовки могут поступить в вузы по государственному образовательному гранту, а остальные – на платной основе без сдачи ЕНТ.

Ранее сообщалось, что план весеннего призыва в Казахстане выполнен досрочно.

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