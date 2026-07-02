Более 260 руководителей оштрафованы за антитеррористические нарушения
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Министерство внутренних дел продолжает работу по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.
За 5 месяцев 2026 года органами внутренних дел проверено 2 665 таких объектов. Из них 2 458 проверены в плановом порядке, еще 207 – внепланово.
По итогам проверок установлено, что 72% объектов соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Нарушения выявлены на 736 объектах, руководителям выданы предписания об их устранении.
За несоблюдение требований к антитеррористической защите к административной ответственности привлечены 263 руководителя. Общая сумма штрафов превысила 118 млн тенге.
Кроме того, разъяснительной работой охвачены более 3,2 тысячи руководителей и собственников объектов, а обучающими мероприятиями – свыше 237 тысяч работников.
Также проведена ревизия 48 инструкций, внесены предложения по совершенствованию требований к охране объектов.
Ранее сообщалось, сколько криминальных групп выявили в Казахстане.
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