Каждый третий школьник в Казахстане принимает участие в интеллектуальных соревнованиях. Об этом сообщил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Давлет на круглом столе в Службе центральных коммуникаций.

По словам Тимура Давлета, в стране выстроена система поддержки одаренных детей, которая включает выявление талантов, их отбор, подготовку и дальнейшее сопровождение.

В текущем учебном году только в школьном этапе республиканской олимпиады приняли участие более 320 тысяч старшеклассников. Именно с этого этапа начинается многоуровневая система отбора в национальные сборные.

Как формируют сборную Казахстана

Отбор проходит в несколько этапов: школьный, районный (городской), областной и республиканский. По итогам республиканской олимпиады формируется олимпийский резерв страны.

После этого кандидаты проходят специализированную подготовку под руководством докторов наук, преподавателей вузов, тренеров с международным опытом и бывших победителей международных олимпиад.

«В международную сборную Казахстана невозможно попасть случайно. За каждым участником стоит системная работа, высокий уровень подготовки и результаты, подтвержденные в конкурентной борьбе», – отметил Тимур Давлет.

Тренер: за победами стоит поддержка государства

Тренер национальной сборной по физике Алишер Еркебаев, который сам ранее был призером международных олимпиад, подчеркнул важность государственной поддержки талантливых школьников.

По его словам, отбор в национальную команду проходит честно и прозрачно, а подготовка включает не только изучение сложных задач, но и развитие навыков работы в условиях ограниченного времени.

Победители благодарят учителей и родителей

Обладатель золотой медали Международной олимпиады по физике Амирбек Азатбеков рассказал, что интерес к науке у него появился еще в начальной школе, а добиться высоких результатов помогли родители, учителя и тренеры.

«Учитель физики помог мне глубже заинтересоваться этим предметом и начал готовить к олимпиадам. В результате я стал победителем республиканской олимпиады, а в 2025 году завоевал серебряные медали на Азиатской и Международной олимпиадах по физике. В этом году я вошел в состав национальной сборной Казахстана на Международной олимпиаде по физике, где нашей команде удалось показать высокий результат», – рассказал обладатель золотой медали Международной олимпиады по физике Амирбек Азатбеков.

По его словам, задания на международных олимпиадах значительно сложнее школьной программы, а за каждым успехом стоят родители, учителя и тренеры.

«Я начал заниматься экономикой с предложения учителей поучаствовать в новой олимпиаде. Тогда я думал, что экономика – это статистика, числа и ВВП. Но потом понял, что экономика – это больше. Это про государство, про людей и взаимоотношения между ними», – отметил победитель Международной олимпиады по экономике Батырхан Мұхтархан.

Он также посоветовал будущим участникам олимпиад уделять особое внимание математике, логике и английскому языку, поскольку все этапы международных соревнований проходят на английском языке.

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