Более 4 кг "запрещенки" изъяли у жителя Актау

В Актау правоохранительные органы пресекли факт незаконного хранения крупной партии наркотиков.

По данным Polisia.kz, операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области совместно с сотрудниками 5-го управления ДКНБ по Мангистауской области при координации прокуратуры региона. К поисковым мероприятиям также привлекли специалистов центра кинологической службы и служебно-розыскную собаку по кличке Кира.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого обнаружили и изъяли гашиш. Общий вес наркотического вещества составил более 4 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта.

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.

