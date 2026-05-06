В южной столице пройдёт Кубок страны по греко-римской, вольной и женской борьбе, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.

С 12 по 17 мая город станет центром казахстанской борьбы.

На турнире выступят более 800 спортсменов из всех регионов страны. Среди них есть и спортсмены, которые уже представляют страну на международной арене.

Этот турнир имеет особое значение. Именно по его итогам тренеры сформируют состав национальной сборной для предстоящих крупных соревнований за рубежом.