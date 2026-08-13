Более 83 кг марихуаны изъяли в Мангистауской области

В Мангистауской области полицейские пресекли факт незаконного хранения крупной партии наркотиков. В Мунайлинском районе изъяли более 83 кг марихуаны, передает корреспондент BAQ.KZ.

Оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках ОПМ «Карасора». Их провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области совместно с Управлением по противодействию наркопреступности при координации прокуратуры региона.

ДП Мангистауской области

6 августа 2026 года около 22:00 на основании поступившей оперативной информации правоохранители провели обыск в одном из хозяйственных помещений в селе Атамекен Мунайлинского района.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты пять мешков с растительным веществом – марихуаной. Общий вес изъятого составил 83 кг 300 г», – сообщили в ДП Мангистауской области.

ДП Мангистауской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РК.

27-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.

Ранее 130 свертков в машине и тайник с мефедроном нашли в Алматы и области.

После задержания полицейские отправились по месту его жительства. Там нашли наркотические средства, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, предназначенные для фасовки запрещенных веществ.

На этом операция не закончилась. В Алматинской области сотрудники полиции нашли еще один тайник с крупной партией наркотиков.

По данным МВД, общий вес изъятого мефедрона составил два килограмма. В ведомстве подсчитали, что такая партия эквивалентна примерно 10 тысячам разовых доз.

Задержанный дал признательные показания. Его поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование начато по статье 297 УК РК. По информации МВД, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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