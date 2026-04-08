Большинство казахстанцев не верит блогерам - соцопрос

66,1% опрошенных не доверяют информации, распространяемой блогерами и инфлюенсерами 

Сегодня 2026, 18:45
АВТОР
Depositphotos
Фото: Depositphotos

Уровень доверия жителей Казахстана к лидерам мнений и неофициальным пабликам в социальных сетях остается низким, несмотря на то что интернет-платформы являются основным источником информации. Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования медиапредпочтений населения, передает BAQ.KZ

Кризис доверия к соцсетям

Согласно результатам опроса, блогеры, паблики в социальных сетях и зарубежные медиа оказались среди наименее надежных источников информации.
 
Так, блогерам не доверяют 66,1% опрошенных, а различным группам и пабликам в соцсетях - 62,9%. Российским СМИ не доверяют 60,7% респондентов, а СМИ других стран - почти половина участников опроса.
 
Особенно критично к инфлюенсерам относятся казахстанцы в возрасте 30–39 лет - уровень недоверия в этой группе достигает 72,6%.
 
При этом более лояльное отношение к блогерам демонстрируют молодежь и респонденты старшего возраста - около 20% из них готовы доверять такому контенту.

Кому доверяют казахстанцы

Наиболее надежными источниками информации остаются государственные СМИ - им доверяют 57,4% респондентов.
 
Практически на том же уровне доверие к личному окружению - родственникам, друзьям и знакомым (54,4%).
 
Однако даже эти источники не являются безусловными: около трети опрошенных заявили о недоверии к ним.
 
Отношение к частным СМИ оказалось неоднозначным: 37,3% выражают доверие, тогда как 43,3% - наоборот, скептически относятся к ним. При этом наибольшую поддержку частные медиа получают среди молодежи.

Медиаграмотность: растет, но не у всех

Исследование показало, что казахстанцы постепенно становятся более внимательными к информации.
 
Около 65% опрошенных заявили, что проверяют новости перед тем, как делиться ими. При этом почти половина делает это регулярно.
 
Тем не менее уровень медиаграмотности остается неоднородным:
- треть респондентов испытывает сложности с отличием достоверной информации от фейков
- 23% вообще не задумываются о проверке информации

Свобода слова и восприятие

Авторы исследования отмечают, что уровень доверия к информации напрямую связан с восприятием свободы слова в стране.
 
В 2025 году Казахстан занял 141 место в рейтинге свободы прессы Репортеры без границ, где ситуация оценивается как «очень серьезная».
 
При этом оценки самих граждан разделились: около трети считают ситуацию положительной, треть - нейтральной, а более четверти - негативной.
 
Наиболее критично настроены респонденты в возрасте 50–59 лет.

Как проводилось исследование

Опрос проводился с 24 февраля по 6 марта 2026 года.
 
В нем приняли участие 1100 человек из 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

Выборка респондентов формировалась случайным образом и была взвешена по полу и возрасту, чтобы максимально точно отражать структуру населения страны. Статистическая погрешность не превышает 3%, что гарантирует высокую достоверность полученных данных, отмечают исследователи. 

Блогерам и инфлюенсерам в Казахстане пригрозили за фейки

В Казахстане могут смягчить статью за фейки

NoFake показал, как боты и анонимы пытались раскачать тему налогов

Самое читаемое

Наверх