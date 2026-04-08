Уровень доверия жителей Казахстана к лидерам мнений и неофициальным пабликам в социальных сетях остается низким, несмотря на то что интернет-платформы являются основным источником информации. Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования медиапредпочтений населения , передает BAQ.KZ.

Кризис доверия к соцсетям

Согласно результатам опроса, блогеры, паблики в социальных сетях и зарубежные медиа оказались среди наименее надежных источников информации.

Так, блогерам не доверяют 66,1% опрошенных, а различным группам и пабликам в соцсетях - 62,9%. Российским СМИ не доверяют 60,7% респондентов, а СМИ других стран - почти половина участников опроса.

Особенно критично к инфлюенсерам относятся казахстанцы в возрасте 30–39 лет - уровень недоверия в этой группе достигает 72,6%.

При этом более лояльное отношение к блогерам демонстрируют молодежь и респонденты старшего возраста - около 20% из них готовы доверять такому контенту.

Кому доверяют казахстанцы

Наиболее надежными источниками информации остаются государственные СМИ - им доверяют 57,4% респондентов.

Практически на том же уровне доверие к личному окружению - родственникам, друзьям и знакомым (54,4%).

Однако даже эти источники не являются безусловными: около трети опрошенных заявили о недоверии к ним.

Отношение к частным СМИ оказалось неоднозначным: 37,3% выражают доверие, тогда как 43,3% - наоборот, скептически относятся к ним. При этом наибольшую поддержку частные медиа получают среди молодежи.

Медиаграмотность: растет, но не у всех

Исследование показало, что казахстанцы постепенно становятся более внимательными к информации.

Около 65% опрошенных заявили, что проверяют новости перед тем, как делиться ими. При этом почти половина делает это регулярно.

Тем не менее уровень медиаграмотности остается неоднородным:

- треть респондентов испытывает сложности с отличием достоверной информации от фейков

- 23% вообще не задумываются о проверке информации

Свобода слова и восприятие

Авторы исследования отмечают, что уровень доверия к информации напрямую связан с восприятием свободы слова в стране.

В 2025 году Казахстан занял 141 место в рейтинге свободы прессы Репортеры без границ, где ситуация оценивается как «очень серьезная».

При этом оценки самих граждан разделились: около трети считают ситуацию положительной, треть - нейтральной, а более четверти - негативной.

Наиболее критично настроены респонденты в возрасте 50–59 лет.

Как проводилось исследование

Опрос проводился с 24 февраля по 6 марта 2026 года.

В нем приняли участие 1100 человек из 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

Выборка респондентов формировалась случайным образом и была взвешена по полу и возрасту, чтобы максимально точно отражать структуру населения страны. Статистическая погрешность не превышает 3%, что гарантирует высокую достоверность полученных данных, отмечают исследователи.

Блогерам и инфлюенсерам в Казахстане пригрозили за фейки

В Казахстане могут смягчить статью за фейки

NoFake показал, как боты и анонимы пытались раскачать тему налогов