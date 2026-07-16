Бруцеллез выявили у десятков коров в Костанайской области

В Костанайской области в ходе планового ветеринарного обследования у 23 голов крупного рогатого скота выявили бруцеллёз.

Всего специалисты проверили 323 животных.

Как сообщили в Управлении ветеринарии региона, заражённый скот обнаружили в селе Казанбасы при проведении диагностики с использованием ПЦР-метода. Все инфицированные животные были направлены на санитарный убой в соответствии с ветеринарными требованиями.

В настоящее время в двух населённых пунктах проводятся противоэпизоотические мероприятия, направленные на ликвидацию очага инфекции и недопущение дальнейшего распространения заболевания.

Специалисты проводят повторное обследование животных, ветеринарно-санитарную обработку, а также усилили контроль за перемещением скота. Эпизоотическая ситуация находится на постоянном контроле.

По данным ведомства, ситуация с бруцеллёзом в Аулиекольском районе постепенно улучшается. Если в первом полугодии 2025 года уровень распространённости заболевания среди сельскохозяйственных животных составлял 1,9%, то за аналогичный период 2026 года этот показатель снизился до 0,8%.

Ранее в Минсельхозе прокомментировали слухи о ящуре в Казахстане.

Также вице-министр разъяснил ситуацию с ящуром среди сельхозживотных.

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