Бруцеллез выявили у десятков коров в Костанайской области
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В Костанайской области в ходе планового ветеринарного обследования у 23 голов крупного рогатого скота выявили бруцеллёз.
Всего специалисты проверили 323 животных.
Как сообщили в Управлении ветеринарии региона, заражённый скот обнаружили в селе Казанбасы при проведении диагностики с использованием ПЦР-метода. Все инфицированные животные были направлены на санитарный убой в соответствии с ветеринарными требованиями.
В настоящее время в двух населённых пунктах проводятся противоэпизоотические мероприятия, направленные на ликвидацию очага инфекции и недопущение дальнейшего распространения заболевания.
Специалисты проводят повторное обследование животных, ветеринарно-санитарную обработку, а также усилили контроль за перемещением скота. Эпизоотическая ситуация находится на постоянном контроле.
По данным ведомства, ситуация с бруцеллёзом в Аулиекольском районе постепенно улучшается. Если в первом полугодии 2025 года уровень распространённости заболевания среди сельскохозяйственных животных составлял 1,9%, то за аналогичный период 2026 года этот показатель снизился до 0,8%.
Ранее в Минсельхозе прокомментировали слухи о ящуре в Казахстане.
Также вице-министр разъяснил ситуацию с ящуром среди сельхозживотных.
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