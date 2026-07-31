Завершился конкурсный отбор в рамках государственной стипендиальной программы для иностранных граждан, включая представителей казахской национальности, не имеющих гражданства Республики Казахстан. По итогам конкурса утвержден список из 550 стипендиатов на 2026–2027 учебный год.

Кому доступны гранты

Государственная стипендиальная программа реализуется с 2019 года и направлена на развитие международного академического сотрудничества, повышение привлекательности высшего образования Казахстана и привлечение талантливой молодежи из зарубежных стран для обучения в отечественных университетах.

В 2026 году предусмотрено:

490 грантов – для обучения по программам бакалавриата;

50 грантов – по программам магистратуры;

10 грантов – по программам докторантуры.

Сколько было заявок

В конкурсном отборе приняли участие 16 098 претендентов из 71 страны мира.

Значительную часть участников составили кандасы – лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана. Для них программа стала возможностью получить качественное образование в Казахстане и укрепить связь с исторической родиной.

Где будут учиться

В реализации программы участвуют 27 казахстанских вузов, которые предложили 886 образовательных программ.

Наибольшее количество стипендиатов будут обучаться в Кокшетауском университете имени Ш. Уалиханова, Astana IT University, Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева, Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева, Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и других вузах страны.

Какие страны участвуют

В 2026 году география участников программы значительно расширилась. Если в 2025 году среди рекомендованных к обучению были представители 26 государств, то в текущем году этот показатель вырос до 49 стран.

Наибольшую активность при подаче заявок проявили граждане Палестины, Индонезии, России, Узбекистана и Афганистана.

Впервые в число стипендиатов вошли представители США, Италии, Германии, Мальдивской Республики и Республики Корея.

Зачем нужна программа

Реализация государственной стипендиальной программы способствует укреплению международного имиджа Казахстана как образовательного центра Центральной Азии, развитию академического сотрудничества и привлечению иностранных студентов в отечественные высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что часть образовательных грантов в Казахстане будут распределять по новым правилам.

Согласно документу, Республиканская комиссия теперь будет принимать решения о присуждении нескольких категорий грантов. Речь идет о вакантных образовательных грантах, оставшихся после конкурсного распределения среди иностранных граждан, обучающихся в Казахстане по международным соглашениям, грантах высшего образования, предусмотренных в резерве, а также грантах, выделенных для отдельных организаций высшего и послевузовского образования.

Кроме того, изменен порядок оформления образовательных грантов, финансируемых местными исполнительными органами.

Теперь после решения комиссии аким или его заместитель в области, городе республиканского значения либо столице должен издать соответствующий приказ. Только после этого абитуриентам будут выдаваться свидетельства о присуждении образовательного гранта местного исполнительного органа.

Новые правила действуют с 25 июля 2026 года.

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