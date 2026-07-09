Главбух ветстанции похитил 106 млн тенге в Западном Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Западно-Казахстанской области суд вынес приговор главному бухгалтеру Казталовской районной ветеринарной станции, которого признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, мужчина был обвинен по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан – присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере.
По данным следствия, главный бухгалтер, являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, в период с 2021 по 2025 год использовал свои служебные полномочия и незаконно перечислял себе бюджетные средства.
Деньги переводились под видом заработной платы, оздоровительных пособий и командировочных расходов. Общая сумма похищенных средств составила 106,6 млн тенге. Как установил суд, средства использовались в личных целях, в том числе для участия в играх и ставках через букмекерские конторы.
Вина подсудимого была подтверждена показаниями представителей потерпевшей стороны, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами, собранными в ходе досудебного расследования.
В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Государственный обвинитель просил назначить ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности.
Казталовский районный суд, учитывая характер коррупционного преступления, особо крупный размер ущерба и отсутствие его полного возмещения, назначил подсудимому 7 лет лишения свободы.
Также суд постановил конфисковать имущество, приобретенное за счет преступных доходов, и пожизненно запретил занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму 105,7 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее хищение имущества выявили на одном из месторождений "Казахмыса".
Читайте также:
Самое читаемое
- Казахстанец накопил на пенсию почти 388 миллионов тенге
- Директор предприятия пытался подкупить следователя в области Улытау
- Казахстанцам начали рассылать письма из налоговой: кого заподозрили в скрытом бизнесе
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- В школах Казахстана внедрят новую систему медицинских осмотров