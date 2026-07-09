В Западно-Казахстанской области суд вынес приговор главному бухгалтеру Казталовской районной ветеринарной станции, которого признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, мужчина был обвинен по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан – присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, главный бухгалтер, являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, в период с 2021 по 2025 год использовал свои служебные полномочия и незаконно перечислял себе бюджетные средства.

Деньги переводились под видом заработной платы, оздоровительных пособий и командировочных расходов. Общая сумма похищенных средств составила 106,6 млн тенге. Как установил суд, средства использовались в личных целях, в том числе для участия в играх и ставках через букмекерские конторы.

Вина подсудимого была подтверждена показаниями представителей потерпевшей стороны, свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами, собранными в ходе досудебного расследования.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Государственный обвинитель просил назначить ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности.

Казталовский районный суд, учитывая характер коррупционного преступления, особо крупный размер ущерба и отсутствие его полного возмещения, назначил подсудимому 7 лет лишения свободы.

Также суд постановил конфисковать имущество, приобретенное за счет преступных доходов, и пожизненно запретил занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму 105,7 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее хищение имущества выявили на одном из месторождений "Казахмыса".

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