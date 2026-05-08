В Таразе произошел случай школьной драки, в результате которой пострадали несовершеннолетние, передает BAQ.kz.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

По данным Департамента полиции Жамбылской области, сообщение о факте причинения телесных повреждений подростку поступило 5 мая на канал 102.

"Сотрудники правоохранительных органов установили всех участников происшествия", – сообщили в ДП.

Выяснилось, что в конфликте участвовали 15-летние школьники. Они были доставлены в отдел полиции вместе с родителями. По данному факту начато досудебное расследование.

Подростков поставили на профилактический учёт. Кроме того, их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Сейчас полиция проводит необходимые мероприятия, чтобы полностью и объективно установить все обстоятельства произошедшего.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение.