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Четверо погибли под грузовым поездом, диспетчер получил пять лет

31 Июля 2026, 11:33
АВТОР
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baq.kz 31 Июля 2026, 11:33
31 Июля 2026, 11:33
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Фото: baq.kz

Шуский районный суд приговорил трех работников железной дороги по делу о гибели путевой бригады, на которую наехал грузовой поезд, передает BAQ.KZ.

Это случилось 10 декабря 2025 года в 17:15 на перегоне Шешенкара - Каражынгыл, участок Мойынты - Шығанақ в Шетском районе Карагандинской области. Бригада станции Сарышаган меняла рельс. В зимних сумерках на них вышел грузовой поезд № 2015.

Суд установил, что работы проводились без закрытия перегона и без необходимых мер безопасности. Машиниста не предупредили, что впереди на путях люди.

Четверо рабочих погибли на месте. Еще двое получили травмы.

Сразу после случившегося пресс-служба «Қазақстан темір жолы» сообщила, что машинист применил экстренное торможение, а бригада выполняла плановые работы по смене рельса. В том же сообщении говорилось, что несмотря на предпринятые необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось.

Суд пришел к другому выводу. Меры безопасности приняты не были.

Приговор

Решение вынесли 9 июля 2026 года, через семь месяцев после трагедии.

Поездной диспетчер получил 5 лет лишения свободы. Двое работников Сарышаганской дистанции пути осуждены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы, это наказание не связано с колонией.

Всем троим запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Государственное обвинение поддержала транспортная прокуратура. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Шу женщина попала под поезд при попытке перейти железнодорожные пути. Отдел полиции на станции возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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