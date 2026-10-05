Четвертая крупная находка за три недели: в Шу у местного жителя изъяли больше 10 кг гашиша
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В Жамбылской области снова крупная наркотическая находка, уже четвертая за три недели. На этот раз больше 10 кг гашиша полицейские нашли на заднем дворе частного дома в городе Шу. Хозяина, 39-летнего мужчину, задержали.
Задержание провели в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2026» и «Дәрмек». Во время обыска на заднем дворе дома полицейские обнаружили и изъяли 10 кг 108 г гашиша.
По факту незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта начато досудебное расследование. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
В операции участвовали сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности МВД и департамента полиции Жамбылской области, ДКНБ по Шускому району. Силовую поддержку оказал СОБР департамента полиции Кызылординской области.
Крупные партии наркотиков в регионе находят почти каждую неделю. Всего днем ранее в селе Гродеково среди посевов кукурузы обнаружили 14 кустов каннабиса весом 140 кг.
Шуский район в полицейских сводках тоже появляется не впервые. В середине сентября здесь возле одного из заводов задержали троих местных жителей, которые раскапывали тайник с пятью мешками высушенной марихуаны весом 72 кг. Еще двоих мужчин тогда задержали на перегоне Шу и Тәтті с 25 кг конопли. А всего за ту операцию в регионе изъяли около 120 кг наркотиков.
Двумя днями раньше в предпесковой зоне области с помощью беспилотников нашли замаскированную плантацию с автономным электричеством и системой орошения. Там изъяли 438 кг марихуаны, пистолет Макарова со сбитыми номерами и ружье.
В МВД заявляли, что в рамках «Қарасора-2026» перекрывают каналы перевозки наркотиков каннабисной группы из южных регионов страны.
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