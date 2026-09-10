Число жертв наводнения в Непале и Тибете превысило 1300 человек

Катастрофическое наводнение на границе Непала и Тибета, случившееся 26 августа, остаётся одной из самых страшных природных катастроф в истории Непала со времён землетрясения 2015 года. По последним данным, число погибших превысило 1300 человек, а пропавшими без вести числятся более 5000, сообщает ABC News.

По данным непальского издания Ratopati, на 9 сентября число погибших в Непале достигло 1369 человек, при этом более 5300 всё ещё числятся пропавшими без вести. С учётом жертв на тибетской стороне границы – не менее 43 погибших и более 500 пропавших, по данным агентства «Синьхуа» – общее число погибших превышает 1385 человек.

Пострадавшими от наводнения, по оценке властей Непала, оказались около 1,6 млн человек, сообщает The Kathmandu Post. Спасателям удалось эвакуировать свыше 13 тысяч человек, в том числе сотни иностранных граждан.

Кто пострадал

Среди пропавших без вести – граждане десятков стран. Речь идёт о более 280 индийцах, свыше 120 непальских туристах, около 65 американцах, десятках украинцев, малайзийцев, австралийцев и британцев.

Среди пропавших без вести могут быть и казахстанцы. По данным МИД Казахстана, в районе стихийного бедствия на границе Непала и Китая предположительно находились три гражданки республики. Ведомству поступила информация о третьей казахстанской туристке – ранее сообщалось о поисках двух других гражданок Казахстана. МИД координирует поиски со властями Непала и Китая и поддерживает связь с родственниками пропавших.

По данным The Kathmandu Post, также без вести пропадали более 900 рабочих гидроэнергетических проектов – сотни из них, предположительно, оказались заблокированы в затопленных тоннелях. Как сообщало агентство AP, нескольких человек спасателям удалось вызволить оттуда живыми уже спустя несколько дней после начала поисков.

На помощь Непалу откликнулись десятки стран – США, Великобритания, Индия, Китай, Австралия, ОАЭ, Южная Корея и другие направили финансовую помощь, спасательные команды и оборудование для поисков. Как сообщает UN News, ООН выделила экстренное финансирование, а Всемирная организация здравоохранения направила медицинские грузы.

Власти Непала объявили пострадавшие районы зоной бедствия сроком на три месяца и запустили фонд помощи пострадавшим, который, по данным местных СМИ, собрал уже более 7,7 млрд непальских рупий пожертвований.

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