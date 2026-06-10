Что нашли полицейские на приусадебном участке под Карагандой

Карагандинские полицейские выявили крупную незаконную плантацию наркотических растений.

Сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью из Шахтинска проверили частный дом на окраине города. В ходе проверки выяснилось, что на приусадебном участке выращивалась конопля.

По данным полиции, 39-летний владелец дома организовал выращивание растений на территории своего домовладения.

При осмотре участка и построек были изъяты 543 куста конопли, за которыми тщательно ухаживали, а также 54 высушенных куста марихуаны, хранившиеся в гараже. Кроме того, обнаружены предметы, используемые для употребления наркотических веществ.

Мужчина был задержан. Он сообщил следствию, что выращивал растения якобы для личного употребления.

По факту проводится расследование.

Ранее сеть подпольного наркопроизводства была раскрыта в Алматинской области.

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