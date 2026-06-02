Сеть подпольного наркопроизводства раскрыта в Алматинской области

В Алматинской области сотрудники Министерства внутренних дел пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в организации незаконного производства. По данным полиции, в лаборатории изготавливались синтетические наркотики.

При обыске изъято около 200 граммов мефедрона, а также лабораторное оборудование: магнитные мешалки, колбы, центрифуги, канистры с химическими жидкостями и прекурсоры, использовавшиеся для производства запрещённых веществ.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

