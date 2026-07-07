Что нашли полицейские на участках жителей Актюбинской области

В Актюбинской области сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия среди населения, проверяют съемное жилье, устанавливают лиц, проживающих без регистрации, а также выявляют места возможного употребления наркотических средств.

С начала года за нарушение правил регистрации к административной ответственности привлечены более 5 тысяч граждан. Кроме того, во время подворовых обходов полицейские определили 76 квартир, где, по имеющимся данным, могут собираться лица, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики.

Так, трое наркозависимых, которые употребляли запрещенные вещества в притонах, направлены на принудительное лечение. Всего с начала года в специализированные медицинские учреждения направлен 21 человек.

Особое внимание уделяется борьбе с распространением дикорастущей конопли. В ходе проверок выявлены факты непринятия мер по ее уничтожению. Три человека привлечены к административной ответственности.

Также продолжается работа по ликвидации наркорекламы. С начала года сотрудники полиции обнаружили и закрасили 44 надписи с рекламой запрещенных веществ на стенах многоквартирных домов.

Правоохранители напоминают, что владельцы и пользователи земельных участков обязаны своевременно уничтожать дикорастущую коноплю. За невыполнение этих требований законодательством предусмотрена административная ответственность.

Ранее были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети на длительные сроки.

Читайте также: