За первые пять месяцев 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 53,5 млрд долларов США. Из этой суммы 29,8 млрд пришлись на экспорт — это на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приведены в официальном ответе Министерства торговли и интеграции запроса редакции BAQ.KZ.

Несмотря на общее снижение, целый ряд товарных позиций показал устойчивый рост. В первую очередь — это продукты переработки и сельхозпродукция с высокой добавленной стоимостью.

Так, экспорт подсолнечного масла вырос на 71,7% и составил 286,1 млн долларов США против 166,6 млн годом ранее. Значительный прирост зафиксирован и по поставкам кормов для животных — объём экспорта увеличился в 2,6 раза и достиг 193,6 млн долларов. Подобный рост показал и экспорт ячменя — в 2,6 раза, с 65,3 до 168,9 млн долларов.

Кроме того, на 40,6% вырос экспорт необработанного и полуобработанного золота — с 152 млн до 213,8 млн долларов.

В Министерстве торговли подчёркивают, что, несмотря на падение общего объёма экспорта, Казахстан увеличивает экспорт переработанных товаров, постепенно укрепляя свою роль поставщика несырьевой продукции.

По данным ведомства, в 2025 году Казахстан наращивает экспорт переработанных товаров. Выросли поставки масла, кормов, золота и металлов. В структуре экспорта усиливается доля несырьевой продукции, а базу по-прежнему составляют нефть, медь и уран.

Среди основных несырьевых товаров, экспортированных в январе–мае 2025 года:

медь и медные катоды — 1,5 млрд долларов США (доля 14,2%),

ферросплавы — 911,8 млн долларов (8,9%),

уран — 786,9 млн долларов (7,7%),

нефтепродукты — 366 млн долларов (3,6%),

горячекатаный прокат — 292,8 млн долларов (2,9%),

подсолнечное масло — 286,1 млн долларов (2,8%),

необработанный цинк — 254 млн долларов (2,5%),

необработанный алюминий — 237,9 млн долларов (2,3%),

серебро — 218,6 млн долларов (2,1%),

золото (включая порошковую форму) — 213,8 млн долларов (2,1%).

Ключевыми экспортными позициями Казахстана по-прежнему остаются:

сырая нефть — 15,7 млрд долларов (доля 52,9%),

медные руды и концентраты — 1,1 млрд долларов (3,7%),

пшеница — 652,2 млн долларов (2,2%),

природный газ — 519 млн долларов (1,7%).

"В январе–мае 2025 года объём экспорта снизился на 9,2% и составил 29,8 млрд долларов США. При этом экспорт по ряду товаров продемонстрировал положительную динамику", — сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

По данным Минторга, в 2025 году Казахстан наращивает экспорт переработанных товаров. Выросли поставки масла, кормов, золота и металлов. В структуре экспорта усиливается доля несырьевой продукции, а базу по-прежнему составляют нефть, медь и уран.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что в 2025 году экспорт зерна из Казахстана достиг 9 млн тонн — это максимальный объём за последние 13 лет. Основными рынками сбыта стали Узбекистан, Таджикистан, Иран и Азербайджан.

По итогам 2024 года Казахстан начал меньше вывозить скот и больше продавать переработанное мясо. Экспорт говядины вырос в 1,4 раза, а баранины — в 2,2 раза.

С 2020 по 2024 год экспорт продукции металлургии увеличился на 66% — с 10 до 16,5 млрд долларов. Отрасль остаётся ключевой в структуре несырьевого экспорта страны.