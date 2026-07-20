Что происходит с урожаем в Казахстане: опубликованы первые данные
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Аграрии девяти регионов Казахстана приступили к уборке урожая. По предварительным итогам, урожайность зерновых значительно превышает прошлогодние показатели, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
Уборочная кампания уже началась в Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, области Жетісу, а также в городе Шымкент.
На сегодняшний день казахстанские аграрии намолотили 634 тысячи тонн зерновых культур. Средняя урожайность составляет 20,6 центнера с гектара, что почти в 1,7 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда этот показатель составлял 12,2 центнера с гектара.
Пшеница и ячмень
По данным Минсельхоза, валовой сбор пшеницы достиг 461,2 тысячи тонн, а средняя урожайность составила 19,1 центнера с гектара. Для сравнения, год назад она находилась на уровне 13,7 центнера с гектара.
Высокие показатели демонстрирует и уборка ячменя. Уже собрано 157,8 тысячи тонн культуры. Средняя урожайность достигла 17 центнеров с гектара, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда он составлял 8,7 центнера с гектара.
Техника и топливо готовы к уборке
В Министерстве сельского хозяйства отметили, что аграрии полностью обеспечены техникой для проведения уборочной кампании.
В сельхозформированиях страны насчитывается 133,9 тысячи тракторов, около 5,6 тысячи высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тысячи сеялок и 188,5 тысячи почвообрабатывающих орудий.
Кроме того, для своевременного проведения уборочных работ государство выделило около 401 тысячи тонн льготного дизельного топлива.
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