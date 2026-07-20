Что происходит с урожаем в Казахстане: опубликованы первые данные

Аграрии девяти регионов Казахстана приступили к уборке урожая. По предварительным итогам, урожайность зерновых значительно превышает прошлогодние показатели, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Уборочная кампания уже началась в Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, области Жетісу, а также в городе Шымкент.

На сегодняшний день казахстанские аграрии намолотили 634 тысячи тонн зерновых культур. Средняя урожайность составляет 20,6 центнера с гектара, что почти в 1,7 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда этот показатель составлял 12,2 центнера с гектара.

Пшеница и ячмень

По данным Минсельхоза, валовой сбор пшеницы достиг 461,2 тысячи тонн, а средняя урожайность составила 19,1 центнера с гектара. Для сравнения, год назад она находилась на уровне 13,7 центнера с гектара.

Высокие показатели демонстрирует и уборка ячменя. Уже собрано 157,8 тысячи тонн культуры. Средняя урожайность достигла 17 центнеров с гектара, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда он составлял 8,7 центнера с гектара.

Техника и топливо готовы к уборке

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что аграрии полностью обеспечены техникой для проведения уборочной кампании.

В сельхозформированиях страны насчитывается 133,9 тысячи тракторов, около 5,6 тысячи высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тысячи сеялок и 188,5 тысячи почвообрабатывающих орудий.

Кроме того, для своевременного проведения уборочных работ государство выделило около 401 тысячи тонн льготного дизельного топлива.

В прошлом году уборочная кампания в Казахстане завершилась с рекордными показателями. По данным Министерства сельского хозяйства, аграрии собрали 25,9 млн тонн зерна, убрав 15,5 млн гектаров, или 96,8% площадей зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, было намолочено 2,7 млн тонн масличных культур, собрано 2,9 млн тонн картофеля при урожайности 228,5 ц/га и 3,6 млн тонн овощей с урожайностью 305,1 ц/га. В частности, аграрии собрали 441,6 тыс. тонн капусты, 1,03 млн тонн лука и 379,4 тыс. тонн моркови. В Минсельхозе отмечали, что уборочная кампания проходила организованно и в оптимальные агротехнические сроки.

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