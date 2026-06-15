Что происходит со старыми шинами после окончания срока службы

Отслужившие свой срок автомобильные шины могут стать ценным вторичным сырьем. В Рудном их перерабатывают в резиновую крошку, которая используется при создании современной городской инфраструктуры.

Процесс переработки начинается с измельчения шин. Затем материал проходит очистку от металлического корда и текстильных волокон. В результате получается качественная резиновая крошка, отвечающая требованиям безопасности и долговечности.

Полученное сырье применяется для устройства травмобезопасных покрытий на детских и спортивных площадках, беговых дорожках, а также при производстве резиновой плитки для дворовых территорий и спортивных залов. Кроме того, резиновая крошка используется в качестве наполнителя для искусственных газонов и спортивного инвентаря.

Переработка шин позволяет возвращать материалы в хозяйственный оборот, сокращать объемы накопления отходов и способствует развитию экологически ориентированного производства.

Проект реализуется в городе Рудный ТОО "Едил и компания" при поддержке АО "Жасыл даму" и АО "Фонд развития промышленности".

Ранее мы сообщали об открытии завода по переработке шин за 354 млн тенге.

Финансирование обеспечено за счёт средств утилизационного сбора. Отмечается, что подобные проекты способствуют улучшению экологической ситуации и развитию современной системы управления отходами в стране.

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