Дастану Сатпаеву предрекли непростой сезон в Чемпионшипе

Дастану Сатпаеву предстоит адаптироваться не только к новому клубу, но и к специфичному стилю английского футбола. По мнению ветерана казахстанского футбола Юсупа Шадиева, Чемпионшип может оказаться непростым турниром для 18-летнего нападающего.

В чем главная сложность

В разговоре со Sports.kz Шадиев отметил, что стиль игры в Чемпионшипе может не полностью соответствовать сильным сторонам Сатпаева.

«Мне кажется, что чемпионат не особо подходит под стиль форварда сборной Казахстана. В Чемпионшипе типичный британский футбол. Можно сказать, что там играют по принципу "бей-беги"», – отметил специалист.

По его словам, в английском турнире большое значение имеют фланговые атаки, навесы и борьба за верховые мячи.

Поможет ли физическая готовность

Шадиев считает, что Сатпаев достаточно крепкий физически, однако обращает внимание на его рост.

«Хоть Сатпаев и физически крепкий парень, он не самого высокого роста», – сказал ветеран казахстанского футбола.

Именно большое количество верховых единоборств, по его мнению, может стать одним из испытаний для молодого форварда.

Что ждет Сатпаева в Англии

Сатпаев проведет предстоящий сезон в «Бёрнли» на правах аренды. В английский клуб 18-летний футболист отправился после предсезонного сбора и турне с основной командой «Челси».

Теперь казахстанскому нападающему предстоит адаптироваться к требованиям Чемпионшипа и доказать свою готовность к английскому футболу.