Профессионализм и дипломатическая выучка Президента Касым-Жомарта Токаева стали ключевым ресурсом устойчивости казахстанско-российского диалога, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил Александр Дроговоз, директор Автономной некоммерческой организации по развитию культурно-образовательных, деловых и общественных связей "Центр аналитики и стратегических коммуникаций" в Москве, комментируя пленарную сессию XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

На форуме Президент Токаев подчеркнул, что Россия является крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Казахстана. "Товарооборот между государствами превысил 28 млрд долларов, ведётся целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 млрд долларов", – заявил он. Глава государства также отметил вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие Казахстана и России и подчеркнул важность совместных стратегических инициатив двух стран.

"Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе", – резюмировал Президент.

Александр Дроговоз отметил, что визит Президента в Москву стал "не просто дипломатическим событием, а точкой кристаллизации нового этапа стратегического партнёрства", который укрепил доверие элит и подтвердил синхронность интересов двух государств в условиях глобальной турбулентности.

Особое впечатление, по словам эксперта, произвели торжественность и персонализированные жесты во время визита.

"Эскорт истребителей, инновационные лед-экраны, искренний приём на казахском языке в МГИМО. Это признание важной роли Казахстана как самостоятельного и уважаемого игрока. То, что "закрытая" часть общения длилась более 2,5 часов, свидетельствует о личном уровне доверия – это фактор, который позволяет "ускорять" не только текущие проекты, но и быть уверенным в стратегических договорённостях", - отметил он.

Сегодня Казахстан и Россия реализуют десятки совместных проектов в энергетике, машиностроении, фармацевтике, сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре.

"Прорывные проекты уже присутствуют: от крупных сборочных предприятий до совместных энергетических и фармацевтических кластеров. Перспективы их масштабирования высоки – скажем, развитие Трансалтайского коридора превратит регион в новый хаб для грузовых потоков между Европой и Азией", - подчеркнул Александр Дроговоз.

По его мнению, в ближайшие 3–5 лет "мы увидим усиление взаимных инвестиций в инновации и технологические цепочки, а новые мегапроекты получат поддержку на уровне союзных правительств".

Президент Токаев неоднократно подчёркивал союзнический характер отношений между странами. Александр Дроговоз отметил, что "риторика союзничества – крайне важна, особенно сегодня. Казахстан и Россия выработали свой уникальный стиль внешнеполитического сотрудничества: прагматизм, учёт взаимных интересов, отсутствие избыточной идеологизации, высокая степень предсказуемости". Такой подход, по словам эксперта, позволяет решать сложные вопросы без лишней политизации и служит примером эффективной модели регионального лидерства.

Гуманитарная близость народов также остаётся важным элементом двусторонних отношений.

"Личный опыт даёт право утверждать – гуманитарный фундамент служит "страховкой" двусторонних отношений. Культурная и языковая общность обеспечивает быстрое реагирование на вызовы, формирует доверие между обществами и бизнесом, и делает любые политические договорённости жизнеспособнее", – отметил Дроговоз.

Форум межрегионального сотрудничества, по его мнению, "не просто рабочая площадка, а реальный инструмент внедрения практических решений. Именно здесь инициируются совместные проекты в реальном секторе, образовании и инновациях, создаются новые точки роста и укрепляется "ткань" партнёрства на региональном уровне".

По итогам переговоров президенты Казахстана и России подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

Александр Дроговоз охарактеризовал документ как "не просто символика, это своего рода "дорожная карта" для нового уровня интеграции, прежде всего в экономической области. Документ будет иметь отложенный стратегический эффект: он добавит уверенности инвесторам и бизнесу, укрепит международные позиции обоих государств и задаст формулу евразийского партнёрства не только для двусторонних отношений, но и для работы в наднациональных форматах".

Визит Президента Токаева ясно транслирует международному сообществу: "Казахстан – важный региональный игрок, поддерживающий баланс между Западом, Востоком и Россией. Он не только играет роль конструктивного медиатора, но и становится катализатором евразийских интеграций. Политический сигнал однозначен – Республика Казахстан и Российская Федерация обречены на совместное развитие и никакое внешнее давление не изменит текущее состояние дел", - резюмировал эксперт.

