Дело о ДТП в Алматы: отец погибшей девушки отказался от примирения
Несмотря на то что другие потерпевшие стороны простили Александра Пака, отец Томирис заявил, что не намерен идти на примирение.
Сегодня 2026, 12:06
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