Дело о ДТП в Алматы: отец погибшей девушки отказался от примирения

Отец Томирис, погибшей в результате резонансного ДТП в Алматы на проспекте Аль-Фараби, выступил в суде и заявил, что не намерен прощать обвиняемого Александра Пака, передает BAQ.kz.

По его словам, дочь родилась 26 декабря 2005 года, и он сделал все возможное для ее воспитания и образования.

"Я растил Томирис, заботился о ней, любил ее. С первого класса она училась в частной школе, за которую я ежемесячно платил 300 тысяч тенге. Для своей дочери я делал все, что было в моих силах", – сказал отец погибшей.

В ходе судебного заседания стало известно, что родители Томирис находятся в разводе и уже несколько лет не живут вместе. Мужчина отметил, что с уважением относится к бывшей супруге, однако их жизненные пути разошлись.

"С 2018 года мы не живем вместе. Она родила пятерых детей. Томирис – вторая дочь, которую мне пришлось похоронить. Еще одна наша дочь умерла в возрасте полутора месяцев. Остальные дети – мальчики. Такова жизнь, у каждого своя судьба. У нее сейчас своя жизнь, она снова вышла замуж", – рассказал он.

Отец погибшей также сообщил, что понимает решение бывшей супруги принять компенсацию, предположив, что она сделала это ради детей. Однако, по его словам, это никак не влияет на его собственную позицию.

"Мне звонят знакомые и друзья, спрашивают: "Ты простил? Простил их семью?" Многие родственники даже не знают, что мы давно разведены. Но мой ответ один – никакого прощения не будет", – заявил мужчина в суде.

Ранее, 8 июня, стало известно, что и третья потерпевшая сторона также простила обвиняемого. Выступал также с заявлением потерпевший, отец погибшего водителя Канат Тлемесов. Он просил наказания по закону.

"Я прошу наказания по закону. К иску в суде претензий не имею. Мы простили. Дальше пусть решает закон", – говорил потерпевший.

Потерпевшие по уголовному делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы отказались от дальнейшего представления их интересов адвокатами. По словам защитницы Анны Черновой, решение потерпевших стало известно накануне очередного судебного заседания. При этом причины отказа от юридической помощи родственники погибших не озвучили.

Сам Александр Пак в ходе судебного процесса полностью признал свою вину.