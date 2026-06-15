На этот раз подозреваемый Александр Пак не явился в зал суда. Сегодня выступил с заявлением потерпевший, отец погибшего водителя Канат Тлемесов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Он сообщил, что о гибели узнал 21 марта.

"Я прошу наказания по закону. К иску в суде претензий не имею. Мы простили. Дальше пусть решает закон", – говорит потерпевший.

Напомним, что на основном судебном заседании присутствовали родственники только двух из трёх погибших в ДТП. Они простили подозреваемого Александра Пака и попросили назначить ему условное наказание.

Кроме того, 8 июня стало известно, что третья сторона потерпевших также простила Пака.

Также в ходе судебного заседания Пак полностью признал свою вину. Адвокат стороны потерпевших Олег Чернов заявил, что маловероятно, что подозреваемому Александру Паку удастся избежать наказания.

Накануне Олег Чернов сообщил, что потерпевшая сторона отказалась от его услуг.

Отмечается, что дело расследовалось по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек. По этой статье максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

Также в ходе судебного заседания Пак полностью признал свою вину.

Ранее мы сообщали о начале предварительного судебного слушания по уголовному делу о резонансном ДТП.

Также сообщалось, что по делу о ДТП, в котором погибли три человека в Алматы, был оглашён обвинительный акт. В ходе предварительного слушания в суде по делу, связанному с ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, подозреваемый принес извинения стороне потерпевших.

В деле о смертельном ДТП в Алматы появились новые показания об алкоголе. Также возникли противоречия между показаниями свидетелей и результатами экспертизы.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.

После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.