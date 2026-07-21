Дело об убийстве Нурай Серикбай: первое заседание перенесли

Предварительные слушания по делу об убийстве Нурай Серикбай, которые должны были состояться сегодня, были отложены.

Такое решение принял судья Саммидин Темиралиев после того, как адвокат подсудимого сообщил, что его подзащитный Шерхан Аймахан плохо себя чувствует.

Что известно о деле

Напомним, расследование резонансного убийства 21-летней Нурай Серикбай завершилось в июне этого года. По информации адвоката потерпевшей стороны Аянхана Омарова, участники процесса ознакомились с материалами уголовного дела, после чего оно было направлено в суд.

По версии следствия, девушка погибла 11 января 2026 года в Шымкенте в результате нападения с ножом недалеко от своего дома. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний Шерхан Аймахан.

Ему предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, в том числе в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сталкинге и принуждении к вступлению в брак.

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым, поэтому он предстанет перед судом в полном объеме предъявленных обвинений.

Дело получило широкий общественный резонанс после того, как семья погибшей заявила, что девушка длительное время подвергалась преследованию и неоднократно обращалась за помощью в полицию. После трагедии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил дать правовую оценку действиям правоохранительных органов. Впоследствии в руководстве департамента полиции Шымкента были произведены кадровые изменения, а в отношении ряда сотрудников началось расследование.

Перед началом процесса представители потерпевшей стороны заявили, что будут добиваться максимально открытого судебного разбирательства, включая присутствие представителей СМИ и организацию прямой трансляции заседаний.