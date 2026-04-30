Подозреваемый по делу Нурай Серикбай предстанет перед судом как вменяемый
Расследование находится на стадии завершения
Следственные мероприятия по делу об убийстве Нурай Серикбай завершаются. Подсудимый предстанет на суде как вменяемое лицо, сообщил в кулуарах Сената заместитель Министра внутренних дел Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.
"Следственные действия идут к завершению. Провели мы судебно-психиатрическую экспертизу по назначению следователя. Сейчас ее результаты получены. Он предстанет перед законом как вменяемое лицо. Мы проводим следственные действия. Сейчас расследование находится на стадии завершения", - сказал Адилов.
Напомним, о жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, тогда полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина.
Брат девушки потребовал максимального наказания. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель девушки. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.
Руководство полиции Шымкента лишилось должностей. В отношении полицейских региона возбуждено уголовное дело.
Самое читаемое
- Рыбакина сократила отставание от Соболенко
- Скончалась общественный деятель и политик Бахыт Туменова
- Под Актобе нашли обломки беспилотника: момент взрыва попал на видео
- «От ближайшего соратника президента до предательства»: что известно о Камчыбеке Ташиеве?
- МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца