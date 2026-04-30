Подозреваемый по делу Нурай Серикбай предстанет перед судом как вменяемый

Следственные мероприятия по делу об убийстве Нурай Серикбай завершаются. Подсудимый предстанет на суде как вменяемое лицо, сообщил в кулуарах Сената заместитель Министра внутренних дел Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.

"Следственные действия идут к завершению. Провели мы судебно-психиатрическую экспертизу по назначению следователя. Сейчас ее результаты получены. Он предстанет перед законом как вменяемое лицо. Мы проводим следственные действия. Сейчас расследование находится на стадии завершения", - сказал Адилов.

Напомним, о жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, тогда полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина.

Брат девушки потребовал максимального наказания. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель девушки. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.

Руководство полиции Шымкента лишилось должностей. В отношении полицейских региона возбуждено уголовное дело.