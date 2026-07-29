«Игры будущего» открывают новую эпоху спорта — глава Fidgetal International

Генеральный директор Fidgetal International Дэн Меркли заявил, что турнир «Игры будущего», проходящий в Астане, уникальное спортивное событие, которое открывает новую эпоху в развитии спорта.

Турнир объединяет киберспорт, технологичные дисциплины и фиджитал-спорт, где участники соревнуются как в цифровом, так и в физическом формате, подчеркнул Меркли.

«Games of the Future – это главное событие в мире фиджитал-спорта. Одни и те же спортсмены сначала играют в видеоигру, а затем выходят на спортивную площадку, чтобы продолжить соревнование уже в реальной жизни. Именно это сочетание делает турнир по-настоящему захватывающим», – отметил Меркли.

Он подчеркнул, что фиджитал-движение помогает вовлечь молодежь в физическую активность, сохраняя интерес к современным цифровым технологиям.

Меркли также поблагодарил организаторов Games of the Future 2026, Правительство РК и казахстанцев за теплый прием и гостеприимство.

«Главная причина смотреть Games of the Future – это эффект "вау". Зрителей ждет невероятный уровень организации, яркие эмоции, интрига и драматизм, ведь победу определяют как цифровые, так и физические навыки спортсменов», – сказал он.

Кто представляет Казахстан

Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.

Когда и где уже проводили «Игры Будущего»

В 2025 году Игры Будущего проводились в Абу-Даби. В престижном турнире принимали участие и казахстанские спортивные клубы по дисциплинам фиджитал футбол, фиджитал баскетбол и фиджитал шутер CS2. Казахстан был представлен тремя сильными клубами: XGoat - победители по CS2 на Играх Будущего 2024 в Казани; UEL Team - победители отборочных по фиджитал футболу. А также профессиональный баскетбольный клуб PBC Astana, в составе которой играют спортсмены национальной сборной.

Напомним, для участия в волонтерской программе турнира поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.

Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США. При этом более половины бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.